Останній дзвоник на Рівненщині: коли школярі підуть на канікули

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У школах Рівненщини навчальний рік традиційно завершиться на початку червня

Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, передає RegioNews.

За його словами, у 466 школах останній день навчання буде 31 травня, у 32-ох – 12 червня, у 7-и – 4 червня, у 30-ти – 7 червня.

Цьогоріч навчальні заклади області випустять понад 26 тисяч школярів. Серед них 16328 дев’ятикласників та 10583 одинадцятикласники.

На наступний навчальний рік до шкіл прийде 13 тисяч першокласників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2025 році українські школярі відпочиватимуть влітку з 1 липня по 31 серпня.

Водночас кожна школа має право самостійно формувати структуру навчального процесу, за умови, що загальна тривалість канікул протягом року становить не менше 30 календарних днів.