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ДТП сталася 24 квітня о 05:35 на трасі Н-01 Київ–Знамʼянка на Обухівщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Toyota не впорався з керуванням та вʼїхав у відбійник. Від удару легковик перекинувся на дах.

Від отриманих травм 21-річний водій помер до приїзду медиків.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 22 квітня на Черкащині Mazda в'їхала у бетонну опору та перекинулася. Постраждали три людини.