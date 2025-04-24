У Луцьку двоє чоловіків із ножами напали на перехожого

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У Луцьку поліцейські затримали двох чоловіків, які посеред білого дня жорстоко побили та порізали перехожого

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 23 квітня на вулиці Генерала Шухевича. Постраждав 33-річний місцевий мешканець.

Як повідомили в поліції, нападники з хуліганських мотивів — били чоловіка руками, а згодом завдали ножових поранень.

Зловмисників вдалося швидко ідентифікувати та затримати. Ними виявилися жителі Луцька 1992 та 1986 років народження. Обидва ножі вилучено як речові докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. За скоєне фігурантам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківську серед білого дня велосипедист пограбував жінку. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Коломийського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.