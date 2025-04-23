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23 квітня 2025, 19:35

На Рівненщині чоловік напав з ножем на знайомого через припарковане авто

23 квітня 2025, 19:35
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили чоловіка, який вдарив знайомого ножем. Він завдав удар, а потім втік

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

22 квітня правоохоронцям повідомили про бійку з ножем. У селі Мнишин невідомий чоловік завдав удар ножем 58-річному знайомому. Потім він втік на автомобілі Opel з місця інциденту.

Згодом з'ясувалось, що 58-річному чоловіку заважав автомобіль, який припаркував 47-річний місцевий житель. Через це вони почали конфліктувати. В ході сварки старший вдарив молодшого кулаком по обличчю. Той у відповідь завдав удар ножем в грудну клітину.

Потерпілому надали медичну допомогу. Зловмисник свій легковик покинув у селі Подоляни, а звідти пішки дістався до Горбакова, де зайшов у місцевий магазин. Саме там його побачив правоохоронець, який був тоді поза службою, але знав про злочин. Він викликав колег на місце.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловік вдарив ножем неповнолітню. За даними правоохоронців, він прийшов додому п'яний і через ревнощі вдарив 17-річну дівчину, з якою він жив. Суд приговорив чоловіка до п'яти років позбавлення волі.

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