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На Рівненщині ув'язнення загрожує водію, який наїхав на коляску. Це сталось тому, що водій перевищив швидкість

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині перед судом постане 49-річний чоловік за скоєння ДТП, внаслідок якої загинуло немовля. На суд водій чекає в ізоляторі. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Сама аварія сталась 21 січня місті Вараш на вулиці Парковій. 49-річний водій Dacia Logan проявив неуважність до дорожньої обстановки, перевищив швидкість руху та наїхав на дитячу коляску, яку вела 32-річна жінка.

Від сильного удару немовля випало з коляски. Дитину госпіталізували. На жаль, врятувати хлопчика не вдалось. Йому було лише місяць.

Нагадаємо, раніше в Черкасах водій автомобіля ВАЗ наїхав на малолітнього, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП 10-річного хлопчика госпіталізували.