18 квітня 2025

Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?

Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу