Фото: Нацполиция

На Ровенщине заключение грозит водителю, наехавшему на коляску. Это произошло потому, что водитель превысил скорость

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области перед судом предстанет 49-летний мужчина за совершение ДТП, в результате которого погиб младенец. Суд водитель ждет в изоляторе. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сама авария произошла 21 января в городе Вараш на улице Парковой. 49-летний водитель Dacia Logan проявил невнимательность к дорожной обстановке, превысил скорость движения и наехал на детскую коляску, которую вела 32-летняя женщина.

От сильного удара младенец выпал из коляски. Ребенок был госпитализирован. К сожалению, спасти мальчика не удалось. Ему было всего месяц.

Напомним, ранее в Черкассах водитель автомобиля ВАЗ наехал на малолетнего, переходящего дорогу. В результате ДТП 10-летнего мальчика госпитализировали.