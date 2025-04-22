Мальчику было всего месяц: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на коляску с младенцем, ребенок погиб
На Ровенщине заключение грозит водителю, наехавшему на коляску. Это произошло потому, что водитель превысил скорость
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В Ровенской области перед судом предстанет 49-летний мужчина за совершение ДТП, в результате которого погиб младенец. Суд водитель ждет в изоляторе. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Сама авария произошла 21 января в городе Вараш на улице Парковой. 49-летний водитель Dacia Logan проявил невнимательность к дорожной обстановке, превысил скорость движения и наехал на детскую коляску, которую вела 32-летняя женщина.
От сильного удара младенец выпал из коляски. Ребенок был госпитализирован. К сожалению, спасти мальчика не удалось. Ему было всего месяц.
Напомним, ранее в Черкассах водитель автомобиля ВАЗ наехал на малолетнего, переходящего дорогу. В результате ДТП 10-летнего мальчика госпитализировали.