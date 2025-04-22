В Ровно 10-летний школьник "заминировал" больницу

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Инцидент произошел вечером 19 апреля в одном из медицинских учреждений Ровно. Правоохранители оперативно установили личность малолетнего шутника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

Около 20:30 на служебный телефон больницы позвонил неизвестный и сообщил, что заминировал учреждение. На месте происшествия работали полицейские, кинологи, взрывотехники и спасатели. Из здания эвакуировали всех людей, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Правоохранители быстро установили личность псевдоминера. Им оказался 10-летний житель Ровно. Мальчик признался в содеянном и объяснил, что позвонил ради забавы. Ребенок не осознавал, что этот поступок приведет к столь серьезным последствиям.

"Ювенальные полицейские составили на родителей малолетнего административный протокол по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ужгороде эвакуировали всю школу из-за того, что пятиклассник принес на уроки макет минометной мины.