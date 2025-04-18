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18 апреля 2025, 14:51

Смертельная авария на Ровенщине: погибли двое подростков

18 апреля 2025, 14:51
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фото: Национальная полиция
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Сегодня в Ровенские области вблизи села Яриновка в результате ДТП погибли двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 18 апреля около 07:30 37-летний мужчина сообщил, что в кювете вблизи села Яриновка обнаружил поврежденный мотоцикл и двух парней без сознания.

Медики, прибывшие по вызову лишь констатировали смерть ребят.

Ими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини.

Правоохранители установили, что в ночное время водитель мотоцикла "Lifan" не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в дерево.


По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины.

Напомним, на днях в Полтавской области автобус столкнулся с мотоциклом.

Ранее в Хмельницкой области 18-летний мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника и скрылся с места аварии.

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