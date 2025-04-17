У Полтаві зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі, серед них – дитина
У Полтаві сталася аварія за участю двох маршрутних транспортних засобів. Поліція встановлює обставини події
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 17 квітня близько 13:00 у Полтаві на перехресті вулиць Сінна та Соборності.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали двоє осіб, у тому числі одна дитина. Їх госпіталізували.
Причини та обставини ДТП з'ясовують поліцейські.
Нагадаємо, 14 квітня у Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб. Їх з травмами у вигляді переломів кінцівок доставили до лікарень.
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