На Полтавщині автобус зіткнувся з мотоциклом

фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 19:00 на вулиці Героїв Дніпра зіткнулися мотоцикл Taro й автобус ГалАЗ. Двоколісним транспортним засобом керував водій 2006 року народження, а автобусом – чоловік 1961 року народження.

"Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла. Медики надали йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

На щастя, госпіталізація потерпілому не знадобилася. На водія автобуса правоохоронці склали адміністративні матеріали за фактом вчинення ДТП. Матеріали скерували для розгляду в суді.

Нагадаємо, на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.