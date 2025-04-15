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15 квітня 2025, 01:40

На Полтавщині автобус зіткнувся з мотоциклом

15 квітня 2025, 01:40
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фото: Нацполіція
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Аварія сталася ввечері 13 квітня в місті Горішні Плавні Кременчуцького району. Внаслідок ДТП мотоциклісту знадобилася допомога медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 19:00 на вулиці Героїв Дніпра зіткнулися мотоцикл Taro й автобус ГалАЗ. Двоколісним транспортним засобом керував водій 2006 року народження, а автобусом – чоловік 1961 року народження.

"Внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла. Медики надали йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

На щастя, госпіталізація потерпілому не знадобилася. На водія автобуса правоохоронці склали адміністративні матеріали за фактом вчинення ДТП. Матеріали скерували для розгляду в суді.

Нагадаємо, на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.

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автобус ДТП Полтавська область аварія меддопомога мотоцикліст
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