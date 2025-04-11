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11 квітня 2025, 23:25

Перевищила швидкість: на Житомирщині судили водійку, яка спровокувала смертельну ДТП

11 квітня 2025, 23:25
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У Житомирській області винесли вирок водійці, яка спровокувала смертельну аварію з двома постраждалими. Крім ув'язнення вона також повинна виплатити матеріальну та моральну шкоду

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Бердичівський місьрайонний суд визнав 20-річну водійку винною в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тілесні ушкодження двом іншим потерпілим. Їй призначили покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на два роки.

Також дівчина повинна сплатити двом потерпілим завдану матеріальну та моральну шкоду. Загалом це 250 тисяч гривень (одній людині 100 тисяч, іншій людині - 150 тисяч).

Сама аварія сталась влітку 2024 року на автодорозі поблизу села Хажина. 20-річна водійка порушила правила безпеки дорожнього руху. Вона перевищила швидкість та під час обгону виїхала на смугу зустрічного руху та, повертаючись у свою смугу руху, застосувала екстрене гальмування, від чого автомобіль занесло та він зіткнувся з іншим автомобілем.

Внаслідок аварії водій іншого авто загинув на місці. Його пасажирів було госпіталізувано з травмами середнього ступеню тяжкості. На суді водійка щиро вибачилась та визнала провину.

Нагадаємо, на Прикарпатті будуть судити водійку за ДТП, в якій постраждало вісім людей. Відомо, що вона порушила правила дорожнього руху. Тепер їй загрожує ув'язнення від трьох до восьми років.

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