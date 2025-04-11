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11 квітня 2025, 12:59

У Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: деталі трагедії

11 квітня 2025, 12:59
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фото: Глибока News
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У реанімації лікарні швидкої допомоги в Чернівцях померла 27-річна жінка із селища Глибока, яку ймовірно побив її 18-річний хлопець

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив керівник обласної лікарні швидкої допомоги Олександр Грушко, передає RegioNews.

За його словами, жінка була під'єднана до апарату ШВЛ і перебувала в комі.

У неї діагностували крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки. Були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук та ніг, розповів завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Ігор Костів.

У поліції розглядають версію, що жінку побив 18-річний хлопець, з яким вона була у стосунках.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. До того, як дівчина померла, справу кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.

Однак через те, що жінка померла, справу перекваліфікують. Цей злочин відноситься до особливо тяжких. Передбачає покарання — до десяти років ув'язнення, повідомив заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга.

"Наразі ми очікуємо результатів судово-медичної експертизи, яка остаточно встановить причину смерті жінки. За результатами всебічного і об’єктивного розслідування буде надана остаточна правова кваліфікація події", – зазначив Бузумурга.

Також відомо, що у січні цей хлопець вже спричиняв легкі тілесні ушкодження. Тоді суд закрив справу через відмову потерпілої від обвинувачення.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва ухвалив вирок 50-річному чоловіку, якого судили за зґвалтування та умисне вбивство жінки.

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