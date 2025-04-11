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Під час моніторингу соцдодатків поліція виявила в одній з груп відео з бійкою між двома підлітками

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили, що подія трапилась у жовтні 2024 року на одній з вулиць селища Ставище. Також встановлені учасники події. Безпосередньо у бійці брали участь 13-річний та 16-річний хлопець. Ще троє підлітків фіксували подію на мобільний телефон.

Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють та опитують учасників події. У подальшому буде надана відповідна правова кваліфікація згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, 28 березня у місті Славутич на Київщині побили двох підлітків, одного з них госпіталізували.