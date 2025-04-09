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09 апреля 2025, 12:50

Смертельное ДТП на Ровенщине: виновного освободили от наказания из-за болезни

09 апреля 2025, 12:50
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фото: Национальная полиция
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Суд вынес приговор жителю Здолбунова Ровенской области, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что происшествие произошло 25 января прошлого года в Здолбунове на улице Шевченко.

Водитель автомобиля Renault Megane, в то время 47-летний местный житель, проявил невнимательность к дорожной обстановке, превысил скорость и допустил наезд на впереди двигавшуюся велосипедистку.

Несмотря на усилия медиков от полученных травм 58-летняя женщина погибла на месте.

Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 6,6% этанола.

На днях суд вынес приговор: лишение свободы сроком 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Однако, в связи с тем, что 48-летний мужчина испытывает тяжелое заболевание, препятствующее отбыванию основного наказания, он был уволен.

Кроме того, осужденный должен возместить в пользу государства и потерпевшей почти полмиллиона гривен.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель спровоцировал аварию, пострадали два человека.

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