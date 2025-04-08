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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Близько 6:00 32-річний водій авто Renault Laguna не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Volkswagen Golf під керуванням 37-річного чоловіка.

У результаті ДТП травми отримали обидва водії, а також 70-річна та 39-річна пасажирки Renault.

Постраждалих госпіталізували. На жаль, старша з пасажирок померла в реанімації.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 6 квітня на Житомирщині автівка врізалась в дерево. Загинула пасажирка.