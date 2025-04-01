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Поліція викрила жінку, яка отримувала пенсію померлого родича. Вона незаконно отримала майже 300 тисяч гривень

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили жінку, яка отримувала пенсію померлого родича. Це були виплати чоловіка її сестри, який жив та помер на тимчасово окупованій території. Загалом жінка привласника майже 281 тисячу гривень.

Жінка мала банківську картку родича. Вона не повідомила ПФУ про його смерть, і продовжила отримувати його пенсію. Правоохоронці вже повідомили їй про підозру. Їй загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили колишню посадовицю банку, яка крала гроші громадян. Жінка переоформлювала картки людей з тимчасово окупованих територій без їхнього відома, та крала гроші з їхніх рахунків.