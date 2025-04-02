Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 31 марта. 47-летний житель города Ровно обратился в полицию: по его словам, по улице Даниила Галицкого неизвестный мужчина из внешнего кармана плечевой сумки забрал 2400 гривен и скрылся.

Вскоре сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Ровно мужчина обокрал 56-летнюю женщину. Он подошел к ней в подъезде, по меньшей мере шесть раз ударил по лицу, вырвал из рук сумку и скрылся.