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01 квітня 2025, 18:22

На Харківщині нетверезий водій за 5000 грн намагався відкупитися від поліцейських

01 квітня 2025, 18:22
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фото: depositphotos.com
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Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харківщини, який пропонував хабар поліцейським у місті Ізюм

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції під час патрулювання в місті Ізюм зупинили автомобіль. За кермом перебував 45-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 1,86 проміле.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, правопорушник запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 5000 гривень.

Патрульні зафіксували факт неправомірної вигоди та викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

Горе-водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Крім того, на порушника було складено адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, жителька Харківської області крала гроші померлого родича з окупованих територій.

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