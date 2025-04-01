На Харківщині нетверезий водій за 5000 грн намагався відкупитися від поліцейських
Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харківщини, який пропонував хабар поліцейським у місті Ізюм
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції під час патрулювання в місті Ізюм зупинили автомобіль. За кермом перебував 45-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 1,86 проміле.
Щоб уникнути адміністративної відповідальності, правопорушник запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 5000 гривень.
Патрульні зафіксували факт неправомірної вигоди та викликав на місце події слідчо-оперативну групу.
Горе-водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Крім того, на порушника було складено адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, жителька Харківської області крала гроші померлого родича з окупованих територій.