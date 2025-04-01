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В Ровенской области избрали меру пресечения для грабителя. Известно, что мужчина с ножом угрожал сотруднику почты

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения ровенчанину за совершение разбойного нападения в отделении почты. Нападающему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам инцидент произошел 28 марта. Тогда 22-летний мужчина в Ровно ворвался в почтовое отделение. Тогда он угрожал ножом работнику и украл две случайные посылки на полках и скрылся.

"Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и избрал 22-летнему ровенчанину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве получили грабителя, который ограбил знакомую прямо на свидании. По словам женщины, во время совместного употребления алкоголя он похитил ее мобильный телефон. Перед этим мужчина узнал код доступа к гаджету. Позже он украл деньги с ее банковской карты.