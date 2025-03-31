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Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, который обокрал 56-летнюю женщину. Тогда он ударил ее и украл сумку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Перед судом предстанет житель Львовщины, который ограбил ровенчанку. Сам инцидент произошел в прошлом году. К стражам порядка обратилась 56-летняя женщина, жительница Ровно. Она рассказала, что в подъезде к ней сзади подошел неизвестный, по меньшей мере, шесть раз ударил по лицу, вырвал из рук сумку и убежал.

Сумку нашли неподалеку, однако злоумышленник уже унес оттуда более 12 тысяч гривен и мобильный телефон. Впоследствии мужчину удалось задержать: 32-летний вор скрывался на Львовщине.

"Следователи закончили досудебное расследование и при процессуальном руководстве Ровенской окружной прокуратуры направили материалы уголовного производства в суд. Теперь 32-летнему жителю Дрогобыча Львовской области может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве к 8 годам заключения был приговорен мужчина, который ограбил 78-летнюю женщину. Сообщалось, что он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком.