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До восьми років за ґратами засуджено чоловіка, який пограбував 78-річну мешканку Деснянського району

Про це повідомили в поліції Києва, передає RegioNews.

У серпні 2023 року до поліції Києва надійшло звернення від пенсіонерки, яка повідомила, що на вулиці Кубанської України до неї підбіг невідомий чоловік та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали порушника неподалік від місця події.

Зловмисником виявився 35-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі вилучили у фігуранта викрадену прикрасу у якості речового доказу й надалі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Днями Деснянський районний суд міста Києва визнав правопорушника винним у скоєному злочині та засудив до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який напав на жінку в центрі Черкас. Зловмисник проник до авто і приставив до її шиї предмет, схожий на бритву, та почав вимагати віддати йому телефон.