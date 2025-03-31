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31 марта 2025, 03:39

На Ровенщине легковушка столкнулась с минивэном: есть жертва и пострадавшие

31 марта 2025, 03:39
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло в воскресенье днем, 30 марта, в селе Привольное Дубенского района. Погибла пассажирка легковушки, обоих водителей госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 14:30 на автодороге "Киев-Чоп" легковушка Volkswagen Golf выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с минивэном Ford Tourneo. За рулем Volkswagen находился 53-летний местный житель, а Ford – 33-летний киевлянин.

"В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, 48-летняя жительница села Бортница Дубенского района", – говорится в сообщении.

Также серьезные травмы получили оба водителя. Шофера легковушки с переломами, ушибами и политравмой госпитализировали в реанимацию. У водителя минивэна диагностировали травму головы и перелом руки.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее на улице Киевской в Киеве столкнулись пикап Ford F150 и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП пострадали четыре человека, среди них – ребенок.

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