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24 березня 2025, 10:45

Зіткнення пікапа і мікроавтобуса в Рівному: постраждали 4 людини, серед них – дитина

24 березня 2025, 10:45
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фото: Нацполіція
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Внаслідок вчорашньої автопригоди на вулиці Київській у Рівному травми дістали четверо осіб

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 20:00 водій автомобіля Ford F150 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який здійснює нерегулярні перевезення.

"Внаслідок ДТП травмувалися водій та троє пасажирів мікроавтобуса: 59-ти, 65-ти та 15-річна рівнянки. Після надання допомоги, медики їх відпустили", – йдеться у повідомленні.

За кермом пікапа перебував 48-річний житель Тернопільської області, а мікроавтобусом керував 68-річний рівнянин.

Попередньо, обоє водіїв були тверезі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вчора ввечері у Рівному зіткнулися пікап та мікроавтобус із пасажирами. Повідомлялося про постраждалих.

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