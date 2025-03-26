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26 березня 2025, 13:36

На Київщині на трасі сталася смертельна ДТП

26 березня 2025, 13:36
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фото: поліція
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ДТП сталася у вівторок, 25 березня, близько 12:45 на 40 кілометрі траси Київ-Одеса на Фастівщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Opel Corsa, здійснюючи розворот, не надав перевагу в русі та зіткнувся з авто Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій Opel Corsa загинув на місці, інший водій отримав травми.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина.

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