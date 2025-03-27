На Київщині невідомі підпалили авто

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Це сталось 27 березня, близько 4:29, в селищі Бородянка. Правоохоронцям повідомили про те, що на одній з вулиць горить автомобіль.

Рятувальники загасили авто. Згодом з'ясувалось, що невідома особа перебуваючи біля багатоквартирного будинку здійснила підпал автомобіля Kia Sportage. Тепер правоохоронці ведуть розслідування і шукають винуватця.

Нагадаємо, раніше на Черкасах затримали чоловіка, який підпалив чужу автівку. Виявилося, що він вилив займисту речовину на капот припаркованого поруч автомобіля марки "Ford Mondeo". Він підпалив авто та втік з місця подій.