Фото: Нацполіція

Правоохоронці через соцмережі знайшли 10-річного хлопчика, якого пустили за кермо мотоцикла. При цьому їздив він без шолому

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось 26 березня. У соцмережах правоохоронці побачили відео, де дитина керувала мотоциклом. Зазначається, що 17-річна дівчинка знімала на відео як 10-річний хлопчик з її селища їздить на мотоциклі без шолому.

Це завершилось тим, що на дівчину склали адмінпротоколи. Також притягнули до відповідальності батька хлопчика (за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

"Правоохоронці закликають батьків забороняти дітям сідати за кермо транспортних засобів, якщо вони не мають законних підстав та навичок для цього", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині сталась ДТП з квадроциклом. Виявилось, що за кермом був неповнолітній. Сам водій не постраждав, але його 14-річного пасажира госпіталізували медики.