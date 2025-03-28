У Києві чоловік обікрав автомобіль: йому світить 8 років тюрми
У Києві поліцейські затримали рецидивіста, який обікрав автомобіль у Святошинському районі
Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.
Зазначається, злодій розбив пасажирське скло легковика та поцупив із салону інструменти. Зокрема бензопилу та електродриль. Загальна вартість яких становить понад 12 000 гривень.
Правоохоронці розшукали крадія та затримали. Ним виявився раніше судимий 47-річний місцевий мешканець.
Поліцейські вилучили у фігуранта частину викрадених речей та повідомили про підозру. Його загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.
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