Столкновение пикапа и микроавтобуса в Ровно: пострадали 4 человека, среди них – ребенок

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В результате вчерашнего автопроисшествия на улице Киевской в Ровно травмы получили четыре человека

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 20:00 водитель автомобиля Ford F150 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который осуществляет нерегулярные перевозки.

"В результате ДТП травмировались водитель и трое пассажиров микроавтобуса: 59, 65 и 15-летняя жительница. После оказания помощи, медики их отпустили", - говорится в сообщении.

За рулем пикапа находился 48-летний житель Тернопольской области, а микроавтобусом управлял 68-летний житель Ровно.

Предварительно, оба водителя были трезвыми. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, вчера вечером в Ровно столкнулись пикап и микроавтобус с пассажирами. Сообщалось о пострадавших.