Столкновение пикапа и микроавтобуса в Ровно: пострадали 4 человека, среди них – ребенок
В результате вчерашнего автопроисшествия на улице Киевской в Ровно травмы получили четыре человека
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
По материалам дела, около 20:00 водитель автомобиля Ford F150 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который осуществляет нерегулярные перевозки.
"В результате ДТП травмировались водитель и трое пассажиров микроавтобуса: 59, 65 и 15-летняя жительница. После оказания помощи, медики их отпустили", - говорится в сообщении.
За рулем пикапа находился 48-летний житель Тернопольской области, а микроавтобусом управлял 68-летний житель Ровно.
Предварительно, оба водителя были трезвыми. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, вчера вечером в Ровно столкнулись пикап и микроавтобус с пассажирами. Сообщалось о пострадавших.