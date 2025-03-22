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22 березня 2025, 16:50

На Київщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинув чоловік

22 березня 2025, 16:50
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фото: поліція
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ДТП сталася у пʼятницю, 21 березня, між селищами Немішаєве та Бородянка в Бучанському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Від отриманих травм 28-річний водій легковика загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 22 березня на Буковині легковик вилетів в кювет та перекинувся. Загинули чоловік з 14-річним сином.

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