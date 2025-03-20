Теракт біля ТРЦ у Рівному: у центрі міста прогримів вибух
Сьогодні, 20 березня, поблизу одного із ТРЦ у Рівному вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Постраждали двоє людей
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
За даними слідства, вибух стався близько 13:40 на вулиці Київській. Подію кваліфікували як теракт. На місці працювала слідчо-оперативна група. Вибухотехніки поліції обстежили територію.
"Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир ― їх госпіталізували. Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві.
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