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19 березня 2025, 11:05

Намагався підірвати поліцейських: агенту РФ світить до 10 років тюрми

19 березня 2025, 11:05
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фото: СБУ
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На Дніпропетровщині Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців. Агент РФ намагався підірвати наряд поліції

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.

На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

У разі прибуття поліцейських до вибухової "пастки", агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці.

Замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила та затримала агента ФСБ, який працював на одному з оборонних підприємств Кіровоградщини. За збирання розвідданих про українську військову техніку зрадник отримав 15 років позбавлення волі

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