Намагався підірвати поліцейських: агенту РФ світить до 10 років тюрми
На Дніпропетровщині Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців. Агент РФ намагався підірвати наряд поліції
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.
Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.
На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.
У разі прибуття поліцейських до вибухової "пастки", агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці.
Замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".
Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила та затримала агента ФСБ, який працював на одному з оборонних підприємств Кіровоградщини. За збирання розвідданих про українську військову техніку зрадник отримав 15 років позбавлення волі