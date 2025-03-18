У Запоріжжі правоохоронці затримали ворожого агента, який готував вибухівку для скоєння терактів

фото: Національна поліція

Співробітники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії готував вибухові пристрої для скоєння терактів у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний наркозалежний житель Запоріжжя з метою заробітку почав співпрацювати з російською спецслужбою та погодився на вчинення диверсійних дій на території обласного центру. Вказівки та інструкції від куратора чоловік отримував через один із месенджерів.

Також фігурант завербував та залучив до злочинних дій кілька осіб з близького оточення. Усі вони мали в наступному стати виконавцями вказівок російських спецслужб.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, РФ понад 440 разів обстріляла населені пункти в Запорізькій області.