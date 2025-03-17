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17 березня 2025, 06:29

На Рівненщині знайшли уламки збитих російських дронів

17 березня 2025, 06:29
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фото: поліція
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Днями під час повітряної тривоги сили ППО збили п’ять ворожих безпілотників в Рівненській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вибухотехніки перевірили наявність вибухових речовин в уламках дронів, а слідчі СБУ вилучили речові докази.

Громадянам вкотре нагадали, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати вибухонебезпечні предмети. У разі їх виявлення необхідно повідомити про це поліцію або ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Київщині працівник лісгоспу знайшов залишки російського безпілотника.

Рівненська область війна обстріли дрон безпілотники вибухотехніки
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