В Ровенской области правоохранители разоблачили подпольный завод, который изготовил почти 9000 литров алкогольных напитков

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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Ровенской области и остановили работу нелегального производства, где производился контрафактный алкоголь с поддельными акцизными марками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Организатором незаконного бизнеса оказался местный житель, который привлек к схеме правоохранителя и трех гражданских лиц. Злоумышленники производили и продавали поддельные алкогольные напитки под видом известных марок водки. Для этого закупали этиловый спирт, реагенты и специальное оборудование.

Производство и хранение алкогольных напитков происходило в арендованных помещениях гаражного кооператива в Ровно и Ровенском районе.

Готовую продукцию разливали в бутылки объемом 0,5 л и 0,7 л, закупоривали специальными станками и маркировали поддельными этикетками и акцизными марками.

Правоохранители установили, что злоумышленники успели изготовить около 8,5 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков

В ходе обысков правоохранители изъяли более 6 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, оборудования и химических реагентов.

Мужчины подозреваются в незаконном изготовлении и сбыте алкогольных напитков, приобретении и хранении с целью использования поддельных марок акцизного сбора, совершенных организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области после распития алкоголя мужчина до смерти избил знакомого.