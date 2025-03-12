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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Незаконну схему швидкого збагачення організував житель Рівненського району. Разом зі спільниками він без відповідної ліцензії закуповував гуртові партії тютюну та комплектуючих для цигарок без дозвільних документів. Потім цей товар розповсюджували дрібнішими партіями та відправляли по всій країні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 1635 кг тютюну, 521 коробку гільз для цигарок (кожна з яких по 500 та 1000 шт), 217 машинок для набивання сигарет, смакові капсули, ароматизатори, а також гроші, банківські картки та чорнові записи.

Загальна вартість вилученої контрафактної продукції становить понад 1,2 млн грн.

На майно наклали арешт для забезпечення його подальшої конфіскації. Призначені необхідні експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.