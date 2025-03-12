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12 березня 2025, 15:45

На Рівненщині після розпиття алкоголю чоловік до смерті побив знайомого

12 березня 2025, 15:45
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фото: Національна поліція
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В Острозі чоловік побив до смерті знайомого. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини, передає RegioNews.

Зазначається, що 1 березня на вулиці Нечуя Левицького троє жителів Острога розпивали алкоголь. Згодом один із них тимчасово відійшов, а між двома іншими, чоловіками 55-ти та 52-річного віку, виникла словесна суперечка.

Конфлікт переріс у бійку, під час якої молодший завдав старшому численних ударів ногами та палицею по голові й тулубу. Коли повернувся їхній 53-річний товариш, йому вдалося зупинити сутичку.

Після цього чоловіки викликали швидку допомогу. Постраждалого з важкими травмами голови, переломом кісток обличчя та набряком головного мозку терміново госпіталізували.

Лікарі протягом тижня боролися за його життя, однак 7 березня 55-річний чоловік помер.

Слідство встановило, що 52-річний підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.121 КК України, а суд обрав запобіжний захід.

Зловмиснику відповідно до санкції статті може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який вбив свою дружину. Його засудили до 13 років ув'язнення. Відомо, що він завдав жінці 30 ударів ножем, від чого вона померла.

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