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15 березня 2025, 01:05

У Рівному чоловік на ринку побив підлітка: як його покарали

15 березня 2025, 01:05
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Ілюстративне фото
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Суд виніс вирок чоловіку, який побив неповнолітнього на ринку в Рівному. На суді він пояснив, що в них стався конфлікт

Про це повідомляє "Рівне Медіа", передає RegioNews.

У Рівному судили чоловіка, який побив неповнолітнього. Інцидент стався навесні минулого року на ринку "Андріївський". Обвинувачений вдарив по обличчю неповнолітнього. У потерпілого діагностували закритий перелом кісток спинки носа, що відноситься до легких тілесних ушкоджень.

У суді чоловік визнав провину. За його словами, він помітив групу підлітків, які дуже зухвало поводились. Коли він попросив їх покинути територію - йому відповіли в грубій формі. Тоді чоловік вдарив підлітка, бо "хотів його провчити".

За словами підлітка, чоловік нецензурно виражався. Мати хлопця також заявила, що обвинувачений не відшкодував ніякої шкоди. Суд визнав чоловіка винним та оштрафував його на 1 700 гривень.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік побив 13-річного хлопця. Це сталось на території школи, де в них стався конфлікт. В ході сварки чоловік повалив дитину на землю та завдав йому кілька ударів по голові та в живіт. Лікарі діагностували хлопчику струс головного мозку та забої.

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