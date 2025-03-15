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Суд вынес приговор мужчине, избившему несовершеннолетнего на рынке в Ровно. На суде он объяснил, что у них произошел конфликт

Об этом сообщает "Ровно Медиа", передает RegioNews.

В Ровно судили мужчину, избившего несовершеннолетнего. Инцидент произошел весной прошлого года на рынке "Андреевский". Обвиняемый ударил по лицу несовершеннолетнего. У потерпевшего диагностировали закрытый перелом костей спинки носа, относящийся к легким телесным повреждениям.

В суде мужчина признал вину. По его словам, он заметил группу подростков, которые очень вызывающе вели себя. Когда он попросил их покинуть территорию – ему ответили в грубой форме. Тогда мужчина ударил подростка, потому что "хотел его проучить".

По словам подростка, мужчина нецензурно выражался. Мать парня также заявила, что обвиняемый не возместил никакого ущерба. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 1700 гривен.

Напомним, ранее во Львовской области мужчина избил 13-летнего парня. Это произошло на территории школы, где у них произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина повалил ребенка на землю и нанес ему несколько ударов по голове и животу. Врачи диагностировали мальчику сотрясение головного мозга и ушибы.