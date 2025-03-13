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13 березня 2025, 13:46

Повалив на землю і вдарив по голові: на Львівщині чоловік побив 13-річного хлопчика

13 березня 2025, 13:46
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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття дитини. 13-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як його побив дорослий чоловік

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 березня на території однієї зі шкіл Львівщини. Там 47-річний чоловік почав конфліктувати з 13-річним хлопцем. В ході сварки чоловік повалив дитину на землю та завдав йому кілька ударів по голові та в живіт. Після вчиненого нападник пішов.

Хлопчика госпіталізували. Попередньо, лікарі діагностували в нього струс головного мозку та забої. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік травмував малолітнього хлопчика. Зазначається, що це сталось, коли двоє дітей посварились на території школи. Згодом батько одного з них приїхав туди. Він підійшов до паркану, де сидів кривдник його сина, і почав тягнути хлопчика за ліву ногу, однак, з метою запобігти падінню, малолітній узявся за металеві перила і тримався руками. Однак чоловік продовжував тягнути ногу. Внаслідок цього дитина отримала травму.

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