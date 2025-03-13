На Волині судили чоловіка, який жорстоко побив знайомого. Відомо, що це сталось, коли чоловік згадав про минулі образи і прийшов до знайомого додому

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 42-річним жителем Луцька 61-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень.

Сам інцидент стався навесні минулого року. Тоді чоловік згадав про давні образи та забіг у дім знайомого. Він вдарив його кілька разів в шию горловиною розбитої пляшки. Потерпілий, на щастя, вижив, бо йому своєчасно надали медичну допомогу.

"Суд, визнавши волинянина винуватим у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік побив знайомого до смерті. Вони випивали разом, але почали сваритися. Під час бійки молодший завдав старшому численних ударів ногами та палицею по голові й тулубу. Постраждалого госпіталізували, проте, на жаль, в лікарні він помер.