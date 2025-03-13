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У Черкасах на стоянці одного з готелів сталась бійка. Внаслідок сутички потерпілого госпіталізували з важкими травмами

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Черкас, який побив свого товариша. Інцидент стався 2 березня на стоянці одного з готелів. Між двома знайомими виник раптовий конфлікт, у ході якого 36-річний чоловік наніс один удар ножем у шию потерпілого та зник з місця вчинення злочину.

Потерпілого, 44-річного чоловіка, госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Тепер нападнику загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті засудили до довічного ув'язнення чоловіка, який вдарив ножем свого однорічного сина. Дитина від отриманих травм померла.