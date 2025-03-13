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13 березня 2025, 23:20

На Кіровоградщині чоловік забив жінку до смерті

13 березня 2025, 23:20
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Ілюстративне фото
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На Кіровоградщині винесли вирок чоловіку, який вбив свою цивільну дружину. Це сталось, коли між ними сталась сварка

Про це повідомляють "Новини Кіровоградщини", передає RegioNews.

Олександрійський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який жорстоко побив свою цивільну дружину. За даними слідства, він це сталось під час застілля. Вони розпивали алкоголь і почали сваритися. У стані сп'яніння він завдав їй вісім ударів по голові, тулубу, шиї та руках. Коли жінка впала на підлогу - він продовжив бити її ногами. Від отриманих травм жінка померла.

На суді чоловік визнав провину і розкаявся. Донька загиблої підтвердила, що він неодноразово бив її матір. Вона також попросила справедливе покарання.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині чоловік вбив односельця сокирою під час застілля. Між чоловіками стався конфлікт, і тоді фігурант вдарив потерпілого сокирою по голові, а також завдав численні удари по спині. Від отриманих травм чоловік помер.

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