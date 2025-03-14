У Рівному викрили "ділків", які виготовляли фальсифіковані алкоголь і сигарети
У Рівному правоохоронці викрили групу осіб, які організували виробництво та продаж підробленої продукції. Під час 26 санкціонованих обшуків було вилучено товарів на суму понад один мільйон гривень
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Острозькі поліцейські нещодавно зупинили автомобіль Opel Vivaro, яким кермував 46-річний житель Рівного. У транспортному засобі правоохоронці виявили та вилучили 1071 літр спирту, фальсифіковану алкогольну продукцію та 1400 пачок цигарок без акцизних марок.
Слідство встановило, що чоловік є одним з учасників злочинної групи, яка займалася виготовленням та продажем алкоголю й тютюнових виробів із підробленими акцизними марками на Рівненщині.
Зловмисниками виявилися четверо жителів Рівненського району віком від 38-ми до 58-ми років.
Поліцейські провели у фігурантів 26 санкціонованих обшуків, в ході яких виявили та вилучили:
- 4170 літрів фальсифікованої алкопродукції;
- обладнання для її виготовлення;
- підроблені марки акцизного податку;
- 6390 пачок цигарок;
- 4 транспортні засоби11 мобільних телефонів, банківські карти, чорнові записи;
- понад 326 тисяч гривень, одержані фігурантами від протиправної діяльності.
Слідчі повідомили усім фігурантам про підозру. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів.
Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику. Ділки виробляли щодня до 30 тисяч пачок цигарок.