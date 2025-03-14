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14 березня 2025, 11:56

У Рівному викрили "ділків", які виготовляли фальсифіковані алкоголь і сигарети

14 березня 2025, 11:56
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фото: Національна поліція
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У Рівному правоохоронці викрили групу осіб, які організували виробництво та продаж підробленої продукції. Під час 26 санкціонованих обшуків було вилучено товарів на суму понад один мільйон гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Острозькі поліцейські нещодавно зупинили автомобіль Opel Vivaro, яким кермував 46-річний житель Рівного. У транспортному засобі правоохоронці виявили та вилучили 1071 літр спирту, фальсифіковану алкогольну продукцію та 1400 пачок цигарок без акцизних марок.

Слідство встановило, що чоловік є одним з учасників злочинної групи, яка займалася виготовленням та продажем алкоголю й тютюнових виробів із підробленими акцизними марками на Рівненщині.

Зловмисниками виявилися четверо жителів Рівненського району віком від 38-ми до 58-ми років.

Поліцейські провели у фігурантів 26 санкціонованих обшуків, в ході яких виявили та вилучили:

  • 4170 літрів фальсифікованої алкопродукції;
  • обладнання для її виготовлення;
  • підроблені марки акцизного податку;
  • 6390 пачок цигарок;
  • 4 транспортні засоби11 мобільних телефонів, банківські карти, чорнові записи;
  • понад 326 тисяч гривень, одержані фігурантами від протиправної діяльності.

Слідчі повідомили усім фігурантам про підозру. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику. Ділки виробляли щодня до 30 тисяч пачок цигарок.

Рівне фальсифікат поліція алкоголь сигарети обшуки
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