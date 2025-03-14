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14 марта 2025, 11:56

В Ровно разоблачили "дельцов", которые производили фальсифицированный алкоголь и сигареты

14 марта 2025, 11:56
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фото: Национальная полиция
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В Ровно правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших производство и продажу поддельной продукции. В ходе 26 санкционированных обысков было изъято товаров на сумму более одного миллиона гривен

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Острожские полицейские недавно остановили автомобиль Opel Vivaro, которым управлял 46-летний житель Ровно. В транспортном средстве правоохранители обнаружили и изъяли 1071 литр спирта, фальсифицированную алкогольную продукцию и 1400 сигаретных пачек без акцизных марок.

Следствие установило, что мужчина является одним из участников преступной группы, занимавшейся изготовлением и продажей алкоголя и табачных изделий с поддельными акцизными марками в Ровенской области.

Злоумышленниками оказались четверо жителей Ровенского района в возрасте от 38 до 58 лет.

Полицейские провели у фигурантов 26 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли:

  • 4170 литров фальсифицированной алкопродукции;
  • оборудование для ее изготовления;
  • поддельные марки акцизного налога;
  • 6390 пачек сигарет;
  • 4 транспортных средства11 мобильных телефонов, банковские карты, черные записи;
  • более 326 тысяч гривен, полученных фигурантами от противоправной деятельности.

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кривом Роге накрыли подпольное производство алкоголя под логотипами известных брендов.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику . Дельцы производили ежедневно до 30 тысяч пачек сигарет.

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