В Ровно разоблачили "дельцов", которые производили фальсифицированный алкоголь и сигареты

фото: Национальная полиция

В Ровно правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших производство и продажу поддельной продукции. В ходе 26 санкционированных обысков было изъято товаров на сумму более одного миллиона гривен

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Острожские полицейские недавно остановили автомобиль Opel Vivaro, которым управлял 46-летний житель Ровно. В транспортном средстве правоохранители обнаружили и изъяли 1071 литр спирта, фальсифицированную алкогольную продукцию и 1400 сигаретных пачек без акцизных марок.

Следствие установило, что мужчина является одним из участников преступной группы, занимавшейся изготовлением и продажей алкоголя и табачных изделий с поддельными акцизными марками в Ровенской области.

Злоумышленниками оказались четверо жителей Ровенского района в возрасте от 38 до 58 лет.

Полицейские провели у фигурантов 26 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли:

4170 литров фальсифицированной алкопродукции;

оборудование для ее изготовления;

поддельные марки акцизного налога;

6390 пачек сигарет;

4 транспортных средства11 мобильных телефонов, банковские карты, черные записи;

более 326 тысяч гривен, полученных фигурантами от противоправной деятельности.

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам мер в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кривом Роге накрыли подпольное производство алкоголя под логотипами известных брендов.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику . Дельцы производили ежедневно до 30 тысяч пачек сигарет.