У Львові накрили нелегальну мережу з продажу електронних сигарет: вилучили товару на 36 млн гривень
У Львові група ділків налагодила продаж випаровувачів, рідин та аксесуарів до них через торгові точки
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Під час обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 105 тисяч електронних сигарет, рідини, пристрої для випаровувачів тощо. Їх орієнтовна вартість становить понад 36 млн грн.
Крім того, правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування. Призначені експертизи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.
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