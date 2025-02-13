У Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів
Правоохоронці викрили ділка, який організував незаконне виготовлення та розповсюдження алкогольних напоїв
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Чоловік не був зареєстрований як підприємець і працював без ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. До незаконного бізнесу він залучив ще п’ятьох людей.
Фальсифікат виготовляли кустарним способом і зберігали в гаражах у Кривому Розі. Ділки налагодили постачання сировини та тари: тетрапаків, коробок із логотипами відомих брендів горілки та віскі, пластикових ємностей, етилового спирту, барвників, ароматизаторів тощо.
Готову продукцію без документів про походження, якість і законність виробництва зловмисники збували підприємцям і приватним особам у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків у складських та торгових приміщеннях, магазинах, кафе, торгових закладах та квартирах і автомобілях організатора та співучасників. Загалом вилучили понад 2,5 тонни спирту, фальсифікований алкоголь відомих марок у полімерних пляшках і "бег-ін-боксах" з етикетками та без них, а також бочки, концентрати, автомобілі та інше.
Експертиза показала, що вилучений алкоголь – це саморобні спиртові суміші, виготовлені з порушенням технології. Крім того, вони містять етиловий спирт та не відповідають вимогам ДСТУ.
Фігурантам повідомили про підозру.
Нагадаємо, у Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику. Ділки виробляли щодня до 30 тисяч пачок цигарок.