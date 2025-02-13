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13 лютого 2025, 05:20

У Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів

13 лютого 2025, 05:20
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили ділка, який організував незаконне виготовлення та розповсюдження алкогольних напоїв

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Чоловік не був зареєстрований як підприємець і працював без ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. До незаконного бізнесу він залучив ще п’ятьох людей.

Фальсифікат виготовляли кустарним способом і зберігали в гаражах у Кривому Розі. Ділки налагодили постачання сировини та тари: тетрапаків, коробок із логотипами відомих брендів горілки та віскі, пластикових ємностей, етилового спирту, барвників, ароматизаторів тощо.

Готову продукцію без документів про походження, якість і законність виробництва зловмисники збували підприємцям і приватним особам у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків у складських та торгових приміщеннях, магазинах, кафе, торгових закладах та квартирах і автомобілях організатора та співучасників. Загалом вилучили понад 2,5 тонни спирту, фальсифікований алкоголь відомих марок у полімерних пляшках і "бег-ін-боксах" з етикетками та без них, а також бочки, концентрати, автомобілі та інше.

Експертиза показала, що вилучений алкоголь – це саморобні спиртові суміші, виготовлені з порушенням технології. Крім того, вони містять етиловий спирт та не відповідають вимогам ДСТУ.

Фігурантам повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику. Ділки виробляли щодня до 30 тисяч пачок цигарок.

обшуки підозра виробництво алкоголь Кривий Ріг БЕБ
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