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У Хмельницькому викрили підпільний цех із виробництва контрафактних цигарок. Готовий фальсифікат збували оптовим покупцям через проміжні пункти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділки облаштували "цех" у нежитловому приміщенні, встановивши обладнання для повного циклу виробництва – від подрібнення тютюну до пакування готової продукції. Вони виготовляли сигарети без фільтру, маскуючи їх під відомі бренди.

Організатори подбали про конспірацію: фабрика працювала у закритому режимі, а готову продукцію вантажили у спеціально відведених місцях. Виробництво було оснащене автономним живленням на випадок відключення електрики. Тютюн, поліграфію та інші матеріали завозили різними авто, постійно змінюючи маршрути.

Поліція встановила місцезнаходження мережі так званих проміжних пунктів на території Хмельницького, куди ділки привозили фальсифікований "товар" і реалізовували його оптовим покупцям. Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 тисяч пачок цигарок за добу.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків на виробництві, у перевалочних пунктах і транспорті, що використовувався для перевезення товару. В результаті вилучили промислове обладнання, 19,5 тонн тютюну, майже 100 тисяч пачок сигарет без акцизу, поліграфію, мобільні телефони та чорнові записи.

На момент обшуку в підпільному цеху перебували працівники з Хмельницької та Запорізької областей, які відповідали за виробничий процес. Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна вартістю понад 11 мільйонів гривень.

Встановлюється повне коло причетних до організації нелегального тютюнового бізнесу осіб із метою притягнення їх до відповідальності.



Нагадаємо, раніше на Волині викрили підпільну тютюнову фабрику і знайшли близько 12 тисяч пачок цигарок.