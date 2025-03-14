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14 березня 2025, 01:55

На Волині ділки замість дизпалива продавали фальсифікат

14 березня 2025, 01:55
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фото: БЕБ
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У Волинській області викрили місцевих жителів, які організували незаконний продаж дизельного пального

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Жителі Нововолинська обладнали автомобіль трьома ємностями по 1000 літрів кожна, які мали системи перекачування та паливороздавальні пістолети. Цим автомобілем вони приїжджали до покупців на заздалегідь обумовлене місце. Продавали пальне за ціною значно нижчою ринкової.

Крім того, правоохоронці викрили жителя Горохівщини, який, не маючи відповідної ліцензії, торгував дизпальним.

Під час обшуків за цими двома фактами правоохоронці виявили та вилучили понад 10 тонн дизельного пального сумнівної якості, талони майже на 70 тисяч літрів пального, готівку, 138 платіжних карток різних банків, чорнові записи тощо. На вилучене накладений арешт.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті на АЗС продавали незаконно виготовлене пальне.

обшуки Волинська область паливо БЕБ
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