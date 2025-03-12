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12 березня 2025, 21:15

У Києві водій побив інспекторку з паркування

12 березня 2025, 21:15
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який напав на інспекторку з паркування. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось у Голосіївському районі столиці. 28-річна інспекторка з паркування на вулиці Антоновича побачила, що водій автомобіля Mercedes-Benz припаркував свою автівку та не оплатив паркування. Вона виписала йому штраф. Проте чоловік наздогнав інспекторку та почав їй погрожувати. Потім він її вдарив, що потрапило на відео, сів до авто та втік.

Патрульні затримали чоловіка. Ним виявився 59-річний місцевий житель.

"Наразі слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем. Відомо, що потерпілий був на вокзалі та чекав на потяг, коли до нього підійшов неповнолітній та попросив сигарету. Він відмовив, але це не сподобалось перехожому. Нападник вдарив потерпілого ножем та пішов у зал очікування.

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